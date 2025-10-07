 نقابة المهن التمثيلية تهنئ خالد العناني: فوز مصري عربي يُسطّر صفحة جديدة في تاريخ اليونسكو - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 5:24 ص القاهرة
نقابة المهن التمثيلية تهنئ خالد العناني: فوز مصري عربي يُسطّر صفحة جديدة في تاريخ اليونسكو


نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 4:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 4:52 ص

تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بالتهاني إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة (اليونسكو)، ليصبح أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وأكدت النقابة، أن هذا الفوز لا يُعد مجرد إنجاز شخصي، بل انتصارًا للثقافة المصرية والعربية بكل ما تحمله من عمق حضاري وإرث إنساني خالد، ورسالة تؤكد أن القوة الناعمة المصرية لا تزال قادرة على قيادة المشهد الثقافي والفكري عالميًا.

وأضافت، أن تتويج الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع يُعيد التأكيد على ريادة مصر، بلد الحضارة والتاريخ، في كل ما يتصل بالفكر والفن والمعرفة، مشيرةً إلى أن النقابة تعتبر هذا الفوز مصدر فخر واعتزاز لكل فنان ومثقف عربي.

واختتم البيان بتأكيد دعم نقابة المهن التمثيلية الكامل لمعالي الدكتور خالد العناني في مهمته العالمية، متمنية له كل التوفيق في رفع راية الثقافة العربية داخل أروقة المنظمة الدولية العريقة.


