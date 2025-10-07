وزير السياحة: كنت على ثقة من فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029 يُعد انتصارًا للدولة المصرية، موضحًا أن الكفاءة وحدها لا تكفي للوصول إلى مثل هذه المناصب، بل تتطلب أيضًا دعمًا سياسيًا وحكوميًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON E" مساء الإثنين، أن ثقته في فوز العناني استندت إلى شخصيته وخبرته، إلى جانب برنامجه الانتخابي غير المسبوق، مشيرًا إلى أنه حظي بدعم كامل من الرئيس والوزارات المعنية خلال هذه الفترة.

والجدير بالذكر أن فرز الأصوات في اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو بباريس أسفر عن فوز الدكتور خالد العناني بأكبر نصر في تاريخ المنظمة، بحصوله على 55 صوتًا من أصل 57، ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيسها عام 1945 بعد أن سيطرت الدول الغربية على ثمانية من الدورات التسع السابقة.



فوزارة الخارجية أدارت الحملة على مدار عامين ونصف منذ أبريل 2023، بدعم من القمة العربية والاتحاد الإفريقي، إلى جانب تأييد دول كبرى مثل فرنسا والبرازيل وتركيا، بالإضافة لزيارة العناني 65 دولة خلال حملته، بينما نظمت الخارجية أكثر من 400 اجتماع و30 محاضرة في 20 دولة بإشراف الدكتور بدر عبد العاطي، بمشاركة فريق من شباب الدبلوماسيين.