قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قرار وضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه خلال العام المالي 2024- 2025؛ أتاح الفرصة للقطاع الخاص للنمو وارتفاع نسبة استثماراته إلى أكثر 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر « MBC مصر» أن «لأول مرة، أصبح لدينا حصر كامل بالاستثمارات للشركات العامة».

وأوضحت أن عدد الشركات التي يتم متابعة استثماراتها قفز من 36 شركة فقط في الماضي إلى 286 شركة حاليًا، بعد الحصر والذي يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

وأشارت إلى تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، وإطلاق منصة «نُوفَي» التي نجحت في توفير تمويلات ميسرة بأكثر من 5 مليارات دولار للقطاع الخاص خلال ثلاث سنوات، موجهة بشكل خاص لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم خطة الدولة الطموحة.

ونوهت أن «السردية الوطنية» تتضمن رؤية واضحة لملف بالطاقة، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف أن يشكل مزيج الطاقة المتجددة والبديلة 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، منها 12% من محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأكدت أن تحسين جودة حياة المواطن هو أهم شيء في أي سياسة تتخذها الحكومة، مشددة أن الإصلاحات الهيكلية مستمرة ومتعددة ولا نهاية لها، وترتبط بسياسات واضحة وفق جدول زمني محدد.