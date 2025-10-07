قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، إن اللجنة أنشأت 11 مخيمًا للنازحين في القطاع، من بينها مخيم مخصص للأيتام من أبناء الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الإثنين، أن المساعدات وطرود الأغذية وحليب الأطفال تم توزيعها داخل المخيمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الخيام وصلت من مصر ضمن قوافل المساعدات، إلى جانب المساعدات الغذائية التي جرى توزيعها على النازحين، مشيرًا إلى إنشاء تكيات ومخابز لتوزيع الطعام يوميًا داخل المخيمات وخارجها.

ولفت منصور إلى وجود فصول دراسية ومستوصفات صحية داخل مخيمات اللجنة، بعد تدمير الاحتلال لمعظمها في القطاع، مؤكدًا أن فرق اللجنة تواصل البحث ليلًا عن العائلات التي لا تملك مأوى وتفترش الشوارع، لنقلها إلى المخيمات وتقديم الدعم اللازم لها.