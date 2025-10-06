عقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعاً اليوم مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة أمور الفريق الأول لكرة القدم وأسباب النتائج الأخيرة للفريق ببطولة الدوري ، وكافة المعوقات التي تسببت في تلك النتائج وكيفية تعديل المسار في المرحلة المقبلة من أجل عودة الفريق إلى طريق الانتصارات .

وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين رئيس النادي والمدير الرياضي لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق فور عودته إلى القاهرة للوقوف معه على ما حدث في المباريات الأخيرة ، واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك.