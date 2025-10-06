توفي شخص، يدعى "ا.ع.ح"، 56 عامًا، داخل إحدى الاستراحات المخصصة للانتظار بمحكمة شرق الاسكندرية الابتدائية، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال انتظاره دوره بالرول في إحدى القضايا المدنية بالمحكمة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود إشارة من إدارة حرس المحكمة، حول بلاغ بسقوط أحد الأشخاص مغشيًا عليه، خلال انتظاره نظر إحدى القضايا داخل المحكمة.

وتبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن المتوفى محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، ودخل المحكمة لحضور جلسة تقاضي في النزاع على منزل في منطقة العصافرة، إذ أن هناك خلافات قائمة بينه وبين زوجته وشقيقه على المنزل محل النزاع.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد جاء بالتحريات الأولية أنه وأثناء انتظار المتوفى دوره لنظر القضية، أمام الدائرة رقم 6 مدني شرقي الإسكندرية، فارق الحياة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.