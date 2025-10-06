 زيكو: هدفي الأول في دوري الأبطال شعور «لا يوصف» - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 1:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

زيكو: هدفي الأول في دوري الأبطال شعور «لا يوصف»

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 12:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 12:53 ص

أكد مصطفى زيكو، مهاجم بيراميدز، أن مواجهة فريقه أمام الجيش الرواندي لم تكن سهلة كما قد توحي النتيجة، رغم الفوز بثلاثية نظيفة في إياب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح زيكو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: "تعاملنا مع لقاء الذهاب على أنه مفتاح التأهل، وتمكنا من حسم النتيجة مبكرًا، خاصة أن الجيش الرواندي فريق منظم وأهدر أكثر من فرصة خطيرة في المباراة الأولى".

وأضاف: "في لقاء العودة كنا عازمين على الانتصار منذ الدقيقة الأولى، ورغم الفوز الكبير فإن المنافس يمتلك لاعبين مميزين جعلوا المباراة صعبة على أرض الملعب".

وأشار مهاجم بيراميدز إلى أن المواجهة تحمل له طابعًا خاصًا، قائلا: "المباراة كانت استثنائية بالنسبة لي، فهي الأولى لي مع الفريق في البطولة، كما أنني سجلت خلالها هدفي الأول في دوري الأبطال، وهو شعور لا يوصف".

وكان بيراميدز قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ليحسم تأهله إلى الدور التالي بنتيجة إجمالية (5-0).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك