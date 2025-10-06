وزير السياحة: توجيه رئاسي ببناء مخزن آثار ضخم وعلى أعلى مستوى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن توجيه رئاسي بإنشاء مخزن جديد لحفظ آثار مصر.

وقال خلال تصريحات نقلها الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضي، بـ «بناء مخزن آثار جديد ضخم وعلى أعلى مستوى».

وأكد أن المخزن سيُقام في «منطقة مؤمنة وسيتم تجهيزه بأحدث أنظمة التكنولوجيا».

وأشاد الإعلامي عمرو أديب بتلك الخطوة، مؤكدا أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة عظيمة وجيدة «لحفظ تاريخ مصر» واستيعاب كل هذه الآثار والكنوز.

واستشهد بين بحادثة سرقة «الأسورة» الأخيرة من المتحف المصري بالتحرير، قائلا: «من يرى كيف سُرقت الأسورة من المتحف المصري، أن تأخذ الموظفة الأسورة وتخفيها في ملابسها وتخرج! يدرك كيف أن كلام الرئيس هام جدًا».

وأكد أن «المخازن أهم من المتحف» في المرحلة الحالية؛ «للحفاظ على الآثار»، لا سيما أن متحف التحرير وحده «لا يكفي» بسبب تاريخ مصر الكبير.

وشدد أن «القيمة العظيمة لمصر هي التاريخ والعلم والإعجاز» الذي تمثله حضارتها.