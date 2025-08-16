انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالمحافظات

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة (نظام حديث – نظام قديم) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي محافظة شمال سيناء، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم حمزة رضوان، أن الامتحانات تعقد أمام ٣ لجان رئيسية موزعة على نطاق الإدارات التعليمية بالمحافظة، وهي: لجنة أحمد عسكر الثانوية بالعريش، في مادة اللغة العربية (٣٢ طالبًا نظام جديد – ٥ طلاب نظام قديم)، ومادة التربية الدينية (٨٦ طالبًا نظام جديد – طالبان نظام قديم)، ولجنة الغزالي الثانوية بالشيخ زويد، في مادة اللغة العربية (١٥ طالبًا نظام جديد – طالبان نظام قديم)، ومادة التربية الدينية (٢٥ طالبًا نظام جديد)، ولجنة شريف عمر الثانوية ببئر العبد، في مادة اللغة العربية (١٩ طالبًا نظام جديد)، ومادة التربية الدينية (١١ طالبًا نظام جديد).

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب والإضاءة الجيدة والمراوح الثابتة لضمان راحة الطلاب، إضافة إلى تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان.

وفي محافظة كفر الشيخ،تفقد الدكتورعلاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة.

وقدم جودة رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل، وذلك للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات.