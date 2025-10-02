قالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، إن مرتكب حادث الهجوم الدموي على كنيس يهودي خارج مانشستر ، لم يكن يحمل معه أية قنابل ، وإن رجال الشرطة الذين أطلقوا عليه النار وقتلوه استغرقوا بعض الوقت للتأكد من وفاته لأنه كان يرتدي سترة جعلته يبدو وكأنه يحمل متفجرات ، مضيفة أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين .

وأعلنت الشرطة البريطانية في وقت سابق اليوم الخميس أن الحادث "هجوم إرهابي".

وقال لورانس تايلور مساعد مفوض شرطة العاصمة في مانشتسر إن رجال الشرطة قتلوا منفذ الهجوم وتم القبض على مشتبه بهما آخرين. ولم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن الاعتقالات.

وأضاف تايلور أن الشرطة تعتقد أنها تعرف هوية الرجل الذي نفذ الهجوم لكنها لم تؤكدها.

ووقع الهجوم بينما تجمع أشخاص في كنيس لليهود الأرثوذكس في عيد يوم كيبور، يوم تكفير الذنوب وأقدس يوم في التقويم اليهودي.