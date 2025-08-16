دبابات الاحتلال تعتقل عددا من منتظري المساعدات شمال رفح الفلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حاصرت دبابات الاحتلال مئات المواطنين داخل مراكز المساعدات الأمريكية شمال رفح والمعروف بمركز «الشاكوش».

وأفاد مراسل وكالة «معا»، صباح السبت، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار أولا، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين قبل محاصرة المواطنين واعتقال عدد منهم.

ويتكرر اقتحام المراكز التي تخضع لسيطرة الاحتلال، واعتقال المواطنين منها قبل الإفراج عن أغلبهم بعد عدة ساعات.

واستشهد فجر اليوم 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول 6 شهداء بينهم 4 أطفال إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.