الخارجية الإيرانية: بلادنا من حقها استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، إن الدبلوماسية لا تنتهي أبداً، وأن إيران من حقها استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "الدبلوماسية لا تنتهي أبداً من وجهة نظر طهران"، مضيفاً: "حتى في ذروة الحرب المفروضة واصلنا التعامل مع مختلف الجهات الفاعلة".

واعتبر المتحدث أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تقم بدورها القانوني كما يجب، وكانت أسيرة التسييس"، بحسب وصفه.

وتابع: "بينما تتحدث الأطراف الأخرى عن الحوار والدبلوماسية، ترتكب أعمالاً عدوانية وقد أدت هذه التناقضات إلى خلق المزيد من المشاكل".

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار.