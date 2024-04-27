مستشار أبو مازن: أولويات مصر هي نفسها أولويات القيادة الفلسطينية بوقف العدوان على غزة

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن أولويات مصر هي نفس أولويات القيادة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيفاقم من الأوضاع السيئة بالقطاع.

وشدد على أن الأوضاع في قطاع غزة، سجّلت كارثة كبيرة ومأساة متفاقمة تزداد يوما بعد آخر، ما يعني أن اجتياح رفح سيفاقم الأمر. وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بشن عدوانها على قطاع غزة، وما زالت مستمرة في دعم الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 204 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 34 ألفا و388 شهيدا، و77 ألفا و437 مصابا.

وأضافت أن الاحتلال ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.