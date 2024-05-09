استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى عدد من المفقودين، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ216.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد العشرات وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف صاروخي ومدفعي في محيط مسجد علي بن أبي طالب ومنازل في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها، مع وجود عشرات المفقودين، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

وإلى ذلك، تطلق طائرات الاحتلال بين الحين والآخر الرصاص صوب الفلسطينيين الذين يتحركون في أحياء مدينة غزة، خاصة في أحياء الزيتون، وتل الهوا، والصبرة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى في الشوارع، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية عدة قذائف ونيران الأسلحة الرشاشة صوب منازل الفلسطينيين في الشيخ عجلين، وتل الهوا، جنوب غرب المدينة.

وفي وسط غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم امرأة ونجلها، جراء قصف الاحتلال منزلين في حي الصبرة ودير البلح، فيما لا يزال هناك مفقودون تحت الركام.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلا، مما أدى إلى ارتقاء 8 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، أحدهم رضيع.

وتواصل طائرات الاحتلال قصف المناطق في محيط معبر رفح البري، مع إطلاق القذائف صوب المناطق الشرقية، فيما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح، وجددت مدفعية الاحتلال قصف مبنى بلدية رفح جنوبا، ما أدى إلى تدمير أجزاء من المبنى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.