الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التعاون المشترك مع أعضاء ترويكا لرابطة منظمة الكاريبي

بحث جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع أعضاء ترويكا لرابطة منظمة الكاريبي، أوجه التعاون المشترك الحالية والمستقبلية.

كما وبحث الجانبان العديد من الموضوعات، منها التعاون السياسي والتجاري والاستثماري والسياحي.

واتفق الجانبان على تدشين محادثات أولية على مستوى الخبراء بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لرابطة دول الكاريبي خلال الثلاثة الأشهر القادمة، للتباحث حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك (حوار سياحي- التشاور السياسي- التغيير المناخي- بناء جسور التواصل- والتبادل الثقافي)، مؤكدين على الرغبة المشتركة في المضي قدما لتعزيز العلاقات وتطويرها خلال الفترة القادمة، وتطلعهما للمشاريع المستقبلية، التي ستعود بالفائدة للجانبين وبناء على المصالح المشتركة.