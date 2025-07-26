عزت إبراهيم: نقاط قوة يمكن البناء عليها في العلاقات المصرية مع إدارة ترامب

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن هناك أعدادا كبيرة من النواب حديثي العهد بالكونجرس لا يعرفون الكثير عن مصر، في الوقت الذي تنظم فيه إسرائيل جولات وفعاليات لهم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك حاجة لمزيج يشمل الدبلوماسية الشعبية "بعثات طرق الأبواب"، والاستعانة بالمفكرين والمؤثرين، بالإضافة إلى استخدام شركات العلاقات العامة المتخصصة؛ كآلية مثلى للتحرك.

ورأى أن الأهم أن يكون هذا التحرك مستمرا وذا طابع مؤسسي؛ وليس مجرد تحركات موسمية.

وأشار إلى وجود نقاط قوة يمكن البناء عليها في العلاقة مع إدارة ترامب.

ولفت إلى أن من بين هذه الأمور الجانب النفسي المتمثل في احترام الرئيس الأمريكي الواضح لـ«الحضارة المصرية القديمة»، ومعرفته الجيدة بالمجتمع القبطي في الولايات المتحدة.

في شأن آخر، توقع إبراهيم، أن تشهد شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعا يؤثر على حظوظ الجمهوريين، ويزيد من احتمالية عودة إدارة ديمقراطية للحكم بعد 3 سنوات.

وأوضح أن سياسات ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي- الإيراني؛ بدأت تثير حالة من الإحباط والانشقاق والانقسام داخل قاعدته الانتخابية، وبخاصة بين الشباب الذين انتخبوه على أساس رفضه للحروب الخارجية.