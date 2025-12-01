قررت مديرية التربية والتعليم الفلسطينية في طوباس شمالي الضفة الغربية، مساء الاثنين، تعليق الدراسة الثلاثاء في مدارس ورياض الأطفال بالمحافظة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي وفرضه منع التجوال.

وقال مدير مديرية التربية في طوباس عزمي بلاونة، للأناضول، إنه تقرر تعليق الدراسة ليوم الثلاثاء في جميع مدارس ورياض الأطفال بالمحافظة، بسبب العدوان الإسرائيلي ومنع الحركة والتنقل.

وأوضح أنه سيتم توجيه المدارس نحو التعليم عن بعد حتى إشعار آخر.

وأشار بلاونة إلى أن 17 ألف طالب في 55 مدرسة و23 روضة "متأثرون بالعدوان الإسرائيلي وفرض منع التنقل".

وفجر الاثنين، أعاد الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالي الضفة، بعد 24 ساعة فقط من انسحابه منها عقب عملية عسكرية استمرت أربعة أيام.

وقال مراسل الأناضول إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي انتشرت في أرجاء المدينة والبلدة، وأعلنت فرض منع التجول حتى إشعار آخر، فيما شرعت الجرافات العسكرية بإغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة.

وبحسب شهود عيان، اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين، واتخذت بعضها ثكنات عسكرية، وسط عمليات مداهمة جديدة.

وقالت محافظة طوباس، في بيان، إن العملية "جاءت بعد أيام من العدوان الذي خلّف خرابا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى مئات الإصابات والاعتقالات".

والأربعاء الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في محافظة طوباس شملت المدينة وعددا من القرى التابعة لها ومخيم الفارعة، واستمرت 4 أيام.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطينيين ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.



