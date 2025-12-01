سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" داغفين أندرسون، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة في طرابلس الاثنين، أندرسون والوفد المرافق له، وفق بيان لحكومة الوحدة الليبية.

وذكر البيان أن اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الدفاع الليبية عبد السلام الزوبي ورئيس الأركان العامة محمد الحداد "تناول تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والولايات المتحدة مع التركيز على برامج التدريب والتجهيز وتطوير القدرات".

وشدّد الدبيبة على "أهمية دعم المؤسسة العسكرية عبر شراكات فعالة وبرامج تدريبية نوعية" وفق البيان الذي نقل تأكيده حرص حكومته على "تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة التهديدات في المنطقة".

من جانبه، أكد أندرسون "التزام أفريكوم بتقديم الدعم"، مشيدا بـ"التقدم الذي أحرزته برامج التدريب والتعاون المشترك وأهمية التنسيق المستمر بما يخدم الأمن الإقليمي" وفق ذات المصدر.

ويأتي اللقاء وسط جهود دولية وأممية لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية بليبيا وإنهاء أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، التي تحظى باعتراف دولي، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.

والحكومة الأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد، ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).