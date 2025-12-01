أزمة مرموش تتكرر مع نجم الجزائر

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحرك بشكل رسمي من أجل تأمين بقاء لاعبه الجزائري رايان آيت نوري في ظل حاجة منتخب بلاده لانضمامه قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بوقت كافٍ.

وأشارت صحيفة "ذا أتلتيك" إلى أن السيتي خاطب الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل تأجيل انضمام آيت نوري للمنتخب.

وأضافت الصحيفة: "بيب جوارديولا تواصل مع وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ليخبره بمدى حاجة السيتي لبقاء آيت نوري.

وأكد المدرب الإسباني إن الفريق سيخوض 5 مباريات في غضون أسبوعين فقط، ومن ثم يحتاج لبقاء لاعبيه أطول وقت ممكن قبل ضغط المباريات.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن السيتي يرفض انضمام مرموش للمنتخب المصري قبل 14 ديسمبر، أي قبل أسبوع فقط من انطلاق البطولة، وذلك بسبب مباراة الفريق بذلك اليوم ضد كريستال بالاس.