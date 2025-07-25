هيئة البث الإسرائيلية: خطة عسكرية لتطويق قطاع غزة

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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إن الأجهزة الأمنية قدمت للقيادة السياسية خطة عسكرية لتطويق غزة.

وأضافت المصادر أن الخطة التي قدمتها الأجهزة الأمنية تتضمن تقسيما إضافيا واسع النطاق لقطاع غزة، مؤكدة أن هدف الخطة استنزاف حماس وسكان قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تعارض حتى الآن تنفيذ عمليات برية في مناطق يوجد بها مختطفون.

وقالت المصادر إن نتنياهو أجرى اليوم مشاورات أمنية محدودة لبحث خطة أجهزة الأمن للتعامل مع غزة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اليوم الجمعة، مشاورات أمنية بشأن وضع المفاوضات والخطوات الممكنة لمواصلة العمليات العسكرية في غزة.

كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر إسرائيلي مطلع نفيه انهيار المحادثات بشأن غزة، مؤكدا أن هناك مشاورات جارية بشأنها في إسرائيل، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

من جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن عضو مجلس الحرب السابق غادي آيزنكوت قوله إن نتنياهو أحبط مرات عدة صفقات تبادل لأسباب سياسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان مُحقًّا؛ حماس هي العقبة أمام صفقة الرهائن".