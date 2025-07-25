 وزارة التعليم الأمريكية: الإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المنح المحتجزة المتبقية للمدارس - بوابة الشروق
السبت 26 يوليه 2025 12:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

وزارة التعليم الأمريكية: الإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المنح المحتجزة المتبقية للمدارس

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 25 يوليه 2025 - 10:44 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يوليه 2025 - 10:44 م

أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها ستفرج عن مليارات الدولارات من أموال المنح المتبقية المخصصة للمدارس لبرامج محو أمية الكبار، وتعليم اللغة الإنجليزية، وبرامج أخرى.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حجبت أكثر من 6 مليارات دولار من التمويل في أول يوليو الجاري، كجزء من مراجعة لضمان توافق الإنفاق مع أولويات البيت الأبيض.

وواجهت عملية تجميد التمويل تحديات من خلال رفع عدة دعاوى قضائية، حيث طالب خبراء التربية، وأعضاء الكونجرس من كلا الحزبين، وآخرين الإدارة بالإفراج عن الأموال التي تعتمد عليها المدارس لمجموعة واسعة من البرامج.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك