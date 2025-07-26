تقرير: بيريز يحلم بثنائية مبابي وهالاند في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية خارجية عن اتجاه فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك حال مغادرة فينيسيوس جونيور، نجم الفريق لصفوف الميرنجي.

وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن فينيسيوس جونيور طلب من إدارة نادي ريال مدريد الحصول على نفس المبلغ الذي يحصل عليه كيليان مبابي، زميله في الفريق، من أجل الموافقة على تمديد عقده مع.

وأشار التقرير إلى أن طلب الجناح البرازيلي، فينيسيوس جونيور هو السبب الرئيسي وراء عدم توقيع عقد التجديد حتى الآن، وتوقف المفاوضات مع ريال مدريد.

وذكرت إذاعة كادينا سير: "لقد كان قد تم الاتفاق في منتصف الموسم الماضي على مبلغ سيحصل عليه فينيسيوس جونيور، ولكن في آخر محادثات بين وكيل اللاعب وريال مدريد، طُلب مبلغ أكبر بكثير، وهو أمرٌ أثار دهشة النادي".

وأتمت الإذاعة: "فلورنتينو بيريز سيسعى لضم إيرلينج هالاند إلى ريال مدريد إذا تم بيع فينيسيوس جونيور.. لطالما كان حلم بيريز الجمع بين مبابي وهالاند في الفريق".