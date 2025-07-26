أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، فجر السبت، في قصف شنّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 4 فلسطينيين استُشهدوا وأُصيب آخرون جراء استهداف شقة سكنية في حي الرمال، فيما استُشهد شاب وزوجته إثر سقوط ردم مبنى على خيمتهم بعد قصفها.

كما وصل عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بعدما تعرّضوا لإطلاق نار مباشر أثناء انتظارهم المساعدات في منطقة الواحة.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين، وداهمت عددًا من المنازل تحت غطاء عسكري كثيف، كما اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.