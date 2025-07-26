رئيسة الصليب الأحمر: لا مبرر لما يجري في غزة والمعاناة تجاوزت كل الحدود القانونية والأخلاقية

دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، المجتمع الدولي إلى تحرّك جماعي وعاجل لوقف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وقالت سبولياريتش، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، السبت، إن "ما يجري في غزة لا يمكن تبريره، فقد تجاوزت المعاناة ومستوى المساس بالكرامة الإنسانية كل الحدود المقبولة قانونيًا وأخلاقيًا".

وحذّرت من أن استمرار غياب وقف إطلاق النار يعني مزيدًا من الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرة إلى أن سكان القطاع يواجهون أوضاعًا بالغة القسوة في ظل حرب تُشنّ بلا تمييز، وتؤدي إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة.

وأضافت أن الأعمال العدائية المستمرة تحصد الأرواح بلا رحمة، وأن أطفالًا يموتون بسبب نقص الغذاء، بينما تُجبر العائلات على النزوح المتكرر بحثًا عن أمان غير موجود.

وأشارت إلى أن 350 موظفًا من طواقم اللجنة الدولية في غزة يعانون الظروف القاسية ذاتها، في محاولاتهم المستمرة للحصول على الغذاء والمياه النظيفة.