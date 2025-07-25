الرئيس الأوكراني يكشف عن حاجة بلاده لأكثر من 65 مليار دولار لصد الهجوم الروسي

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، عن حاجة كييف إلى تمويل بأكثر من 65 مليار دولار سنويا لصد الهجوم الروسي المتواصل على أراضيها.

وذكر زيلنسكي، في تصريحات، أنه يتعين على بلاده التعامل مع عجز قدره 40 مليار دولار، في وقت يتطلب إنتاج الطائرات المسيرة حاليا تمويلا سنويا بقيمة 25 مليار دولار، ما يعنيه ذلك من حاجة إلى 65 مليار دولار لتغطية كل هذه النفقات.

وأوضح حاجة أوكرانيا أيضا إلى نفقات مالية لانتاج الصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية، إلى جانب تكاليف إنتاجها الطائرات المسيرة، منوها إلى أنه ناقش هذه المسألة مع داعمين غربيين، من بينهم أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ومارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني.

وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تواصل ضغوطها على العواصم الغربية لتزويدها بالصواريخ ومضادات الطائرات والطائرات المسيرة والأموال لتعزيز قدراتها في صد الهجوم الروسي المتزايد على أراضيها.