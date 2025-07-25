الأسهم الأمريكية تواصل الصعود وتسجل مستويات قياسية جديدة في نهاية أسبوع رابح

تتجه الأسهم الأمريكية نحو تحقيق المزيد من الأرقام القياسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه نحو ختام أسبوع رابح آخر.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2% في تداولات منتصف اليوم، مرتفعا عن أحدث أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق، وهو في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي رابع خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 66 نقطة، أي 0.1%، بحول الساعة الـ11:35 دقيقة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.3% بعد تسجله رقما قياسيا أمس.

وقفز سهم شركة ديكرز، الشركة المصنعة لأحذية أوج وهوكا، بنسبة 12.7% بعد إعلانها عن أرباح وإيرادات أعلى من توقعات المحللين خلال الربع الثاني. وكان نموها قويًا بشكل خاص خارج الولايات المتحدة، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 50%.

كما ارتفع سهم شركة إدواردز لايف ساينسز بنسبة 5.8% بعد أن تجاوزت أرباحها خلال الربع الثاني توقعات وول ستريت للأرباح. وقالت الشركة إنها شهدت أداء قويا في مختلف مجموعات منتجاتها، وتتوقع أن تكون أرباح العام بأكمله عند الحد الأقصى للنطاق المتوقع الذي حددته سابقًا. وقد ساعد ذلك في تعويض انخفاض بنسبة 9.2% لسهم شركة إنتل لأشباه الموصلات الذي تراجعه بعد إعلان الشركة تسجيل خسائر خلال الربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون تحقيق ربح. كما أعلنت شركة صناعة الرقائق المتعثرة اعتزامها شطب آلاف الوظائف وخفض نفقات أخرى في محاولتها لتحسين وضعها المالي.