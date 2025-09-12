رئيس وزراء قطر بمجلس الأمن: قيادة إسرائيل المتعطشة للدماء تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية

أشاد محمد بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، بالاستجابة العاجلة لعقد جلسة مجلس الأمن، والتضامن الذي أبداه الأعضاء باعتماد البيان الصحفي الذي أدان الهجوم الإسرائيلي «الغادر» على الدوحة في 9 سبتمبر.

وقال خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، إن التصعيد الإسرائيلي البالغ الخطورة يعد تهديدا للسلم والأمن الإقليميين، مشيرا إلى استهداف القصف أحد المقرات السكنية المخصصة لإقامة الوفود التفاوضية، يقيم فيه أعضاء وفد حركة حماس وموظفوهم وعائلاتهم، وهو موقع معروف للوسطاء والإعلاميين والدبلوماسيين الذين عقدوا لقاءات فيه.

وأضاف أن الهجوم أوقع ضحايا، بينهم الشهيد القطري الوكيل عريف بدر الدوسري «22 عامًا» الذي استشهد أثناء أداء واجبه، إضافة إلى إصابات متفاوتة من متوسطة إلى بالغة الخطورة بين المدنيين وأفراد الأمن الداخلي الذين يحمون المجمع السكني.

وأشار إلى أن ما جرى أرهب المدنيين والأطفال في حي سكني مكتظ بالمدارس ودور الحضانة والبعثات الدبلوماسية، مؤكدا أن الهجوم يمثل «انتهاكا سافرا لسيادة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة من قيادة متطرفة بعيدة كل البعد عن سلوك الدول المتحضرة».

وشدد أن انتهاك سيادة دولة تعمل على وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي، متابعا: «لقد تجاوزت إسرائيل، بقيادة المتطرّفين المتعطشين للدماء، جميع الحدود التي تفرضها الأعراف والقوانين الدولية، بل حتى أبسط الأصول الأخلاقية بين البشر، ولم يعد ممكنا التنبؤ بما ستفعله».

وتساءل «كيف يزورنا مسئولون إسرائيليون للتفاوض ونستضيفهم على أرضنا، وقيادتهم تخطط لقصفها بعد أيام؟ هل سمعتم عن دولة تهاجم دولة الوساطة بطائرات مقاتلة، وتعمل خلال العملية التفاوضية على تصفية أعضاء الوفود التي تفاوضها في مقر اجتماعاتهم، ومن ثم يخرج رئيس وزرائها بتبريرات رخيصة ومشينة ومقارنات مغلوطة يحاول فيها شرعنة فعلته التي أدانها العالم».

وأكد أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي، والتصرفات التي لا تعرف الأصول في التعامل بين البشر؛ لا تثبت إلا شيئًا واحدًا أن قادة إسرائيل الحاليين «مصابون بالغرور وسكرة القوة»؛ لأنهم ضمنوا الإفلات من العقاب والمساءلة، فضلا عن الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة.