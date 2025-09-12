روبيو: الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد البرازيل بسبب إدانة بولسونارو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن ستتخذ إجراءات بحق البرازيل بعد إدانة محكمة هناك الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة تنظيم مؤامرة بمشاركة عسكريين.





وأضاف روبيو في منشور على منصة X أن "الولايات المتحدة سترد بالشكل المناسب على هذه المطاردة السياسية"، واصفا الحكم الصادر بحق بولسونارو بأنه "اضطهاد بدوافع سياسية".

وكانت المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل أدانت بولسونارو الخميس بتهمة تنظيم مؤامرة مع عسكريين لمنع وصول الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة. وفي تعليق على القرار، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دهشته.

يذكر أن ترامب كان قد وقع في وقت سابق مرسوما يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات البضائع والخدمات من البرازيل إلى 50%. وقالت الإدارة الأمريكية إن هذا القرار اتخذ لأن تصرفات الحكومة البرازيلية تشكل "تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي". وأوضح البيت الأبيض أن رفع الرسوم مرتبط مباشرة بالقضية القضائية ضد بولسونارو.