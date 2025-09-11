6 أفلام مصرية فى الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائى

- «كولونيا» و«المستعمرة» فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.. و«50 متر» و«الحياة بعد سهام» فى المسابقة الوثائقية

- «عيد ميلاد سعيد» فى الافتتاح.. و«لنا فى الخيال.. حب؟» اختيار رسمى خارج المسابقة



أعلن مهرجان الجونة السينمائى عن اختيار 6 أفلام مصرية للمشاركة فى دورته الثامنة التى تقام فى الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

تضم هذه القائمة فيلم «كولونيا» إخراج محمد صيام، الذى يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بإنتاج مشترك من مصر، والنرويج، والسويد، والسعودية، وقطر، وفرنسا.

الفيلم يشارك فى بطولته أحمد مالك وكامل الباشا، ويتمحور حول علاقة متوترة بين أب وابنه، وليلة مواجهة مصيرية تكشف أسرارًا دفينة.

وكان الفيلم قد شارك فى برنامج «سينى جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021».

الفيلم الثانى فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هو «المستعمرة» إخراج محمد رشاد، بإنتاج مشترك من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وقطر، والسعودية.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو أول عمل روائى طويل لمخرجه محمد رشاد، وتتتبع أحداثه قصة شقيقين يُجبران على التساؤل عمّا إذا كان موت والدهما فى حادث عمل مجرد صدفة بالفعل.

الفيلم حصل على دعم «سينى جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024»، وعُرض عالميًا لأول مرة ضمن مسابقة وجهات نظر فى مهرجان برلين السينمائى.

وفى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، يشارك فيلم «50 متر» للمخرجة يمنى خطاب، بإنتاج مشترك من مصر، والدنمارك، والسعودية.

الفيلم يستعرض رحلة شخصية حميمة للمخرجة يمنى خطاب والتى كتبت سيناريو فيلم «ربيع يوم عادى» الذى شارك فى مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائى 2023. تستخدم يمنى الكاميرا لتوثيق علاقتها بوالدها الحنون، كمحاولة لترميم جسر التواصل بينهما، فى حكاية عن العائلة واكتشاف الذات والمصالحة.

الفيلم شارك أيضًا فى «برنامج سينى جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021»، وعُرض لأول مرة عالميًا ضمن قسم NEXT:WAVE بمهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية.

الفيلم الوثائقى الثانى هو «الحياة بعد سهام» إخراج نمير عبد المسيح، بإنتاج مشترك من مصر، وفرنسا.

يستعرض الفيلم محاولة المخرج نمير عبد المسيح فى مواجهة عثرته الإبداعية والحزن على رحيل والدته، عبر استخدام الكاميرا لإعادة تتبع تاريخ عائلته، ليلتقط جمال الحياة العابر.

الفيلم كان ضمن الأعمال المختارة فى «سينى جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024»، وشارك ضمن برنامج ACID فى مهرجان كان السينمائى الدولى، وهو الفيلم الطويل الثانى لمخرجه بعد فيلم «العذراء والأقباط وأنا» (2011).

وفى الاختيار الرسمى خارج المسابقة، يشارك فيلم «ولنا فى الخيال... حب؟» إخراج سارة رزيق إنتاج مصرى، ويعرضه المهرجان فى عرضه العالمى الأول.

الفيلم هو الروائى الطويل الأول لمخرجته سارة رزيق، ويستكشف تعقيدات الحب والفقد من خلال قصة تربط بين طالبة جامعية وأستاذ جامعى يعيش تجربة حزينة.

يضاف إلى القائمة السابقة فيلم الافتتاح «عيد ميلاد سعيد» إخراج سارة جوهر، والذى شاركت فى تأليفه إلى جانب المخرج والمؤلف محمد دياب.

الفيلم يشارك فى بطولته نيللى كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروى قصة توحة، الطفلة التى تعمل فى منزل أسرة ثرية وتبنى علاقة إنسانية عميقة مع نيللى، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوما متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائى لنيللى، بينما تخفى فى داخلها أمنية خفية بأن تختبر هى الأخرى معنى الفرح.

الفيلم عرض لأول مرة فى الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائى 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائى دولى، أفضل سيناريو دولى، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتى نالتها جوهر، ويشارك فى إنتاج الفيلم محمد دياب وأحمد الدسوقى، وأحمد عباس، وأحمد بدوى، وداتارى ترنر، والممثل والمنتج الأمريكى جيمى فوكس.

وتعليقًا على هذه الباقة من الأفلام قالت ماريان خورى، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائى: «نحن فخورون للغاية بأن أربعة أفلام من ضمن القائمة المُعلنة جميعها من خريجى منصتنا الرائدة «سينى جونة لدعم إنتاج الأفلام». ويعكس اختيار هذه الأفلام التزام مهرجان الجونة السينمائى بتوفير منصة عالمية للسينما المصرية والعربية، والاحتفاء بالسرديات الثقافية الغنية التى يقدمها عبر أبرز المواهب الواعدة فى المنطقة».

من جانبه قال أندرو محسن، رئيس البرمجة فى المهرجان: «تمثل هذه المجموعة من الأفلام انعكاسًا للأصوات المختلفة التى تميز السينما المصرية المعاصرة. ونحن فخورون بأن تتضمن القائمة عرضًا عالميًا أول (ولنا فى الخيال... حب؟)، إلى جانب أفلام تركت بصمتها فى مهرجانات دولية مختلفة. بإضافة فيلم الافتتاح (عيد ميلاد سعيد للمخرجة المصرية سارة جوهر) فإن الاختيارات تعكس التنوع الكبير الذى يحرص عليه فريق برمجة المهرجان، ونتمنى أن يستمر الإنتاج السينمائى المصرى بشكل أكبر حتى نستطيع عرض المزيد من الأفلام المصرية فى الدورات القادمة».