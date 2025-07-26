السنغال تنضم إلى اتفاقيات أرتميس لاستكشاف الفضاء السلمي

وقعت السنغال رسميًا على اتفاقيات أرتميس التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، لتصبح الدولة رقم 56 في إطار المبادئ الدولية التي تنظّم استكشاف الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.

وجاء توقيع السنغال خلال احتفال أقيم، الخميس الماضي، في مقر "ناسا" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور مسؤولين من الوكالة ووزارة الخارجية الأمريكية، وعلى رأسهم كبير موظفي ناسا بريان هيوز، ومسؤول مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية جوناثان برات.

ووقّع الاتفاق نيابةً عن الحكومة السنغالية مدير وكالة دراسات الفضاء السنغالية مرام كيري، بعد لقاء جمع الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصف القائم بأعمال مدير "ناسا"، شون دافي، توقيع الاتفاق بأنه انعكاس لعمق العلاقات بين البلدين.

وتُعد اتفاقيات أرتميس إطارًا دوليًّا أطلقته الولايات المتحدة بالتعاون مع "ناسا" لتعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفضاء بشكل سلمي، ويعكس توقيع السنغال اتجاهًا متزايدًا لانخراط الدول الأفريقية في مجال الفضاء وترسيخ وجودها في هذا المضمار العالمي.