الأونروا: فتح المعابر وإدخال المساعدات بكثافة السبيل الوحيد لتجنب تفاقم المجاعة في غزة

رحبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالتصريحات الداعية إلى وقف القتال لدواعٍ إنسانية، وبالإعلانات التي تشير إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعربت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، عن أملها بالسماح للأونروا أخيرًا بإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء ولوازم النظافة الموجودة حاليًا في الأردن ومصر، بانتظار الضوء الأخضر لإدخالها.

وشددت على أن فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات بكثافة السبيل الوحيد لتجنب تفاقم المجاعة في غزة، قائلة إن القطاع يحتاج ما يتراوح بين 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا على الأقل.

ونوهت أن طفل بين كل 5 أطفال يعاني من سوء التغذية في مدينة غزة، لافتة إلى أن التقارير أفادت بوفاة المزيد من الأطفال اليوم بسبب الجوع، مما يرفع عدد الوفيات من المجوعين إلى أكثر من 100 شخص.

وأضافت: «فرقنا جاهزة؛ لدى الأونروا أكثر من 10 آلاف موظف في غزة، وعندما تصل المساعدات، سيوزعونها مباشرة بكرامة وأمان إلى المجتمعات التي نخدمها».

وجددت الدعوة إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد، كجزء من اتفاق من شأنه أن يُخفف معاناة المجوعين، ويضمن تدفقًا مستمرًا للإمدادات الأساسية، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الرهائن.

