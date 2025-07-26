لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو ثلاثين آخرين، اثر سقوط حافلة في واد بمنطقة خونين، في جبال الأنديز الوسطى في بيرو، بحسبما أفادت به السلطات الصحية.

وقال متحدث باسم الخدمات الطبية في مدينة تارما، الواقعة على بعد 240 كلم شرق ليما، لوكالة فرانس برس: "حتى الآن، أحصينا 18 شخصا لقوا حتفهم في هذا الحادث"، مشيرا إلى أن طفلين من بين الضحايا.

وأفادت إذاعة "ار بي بي" البيروفية بأنه كان على متن الحافلة أكثر من 60 شخصا عندما خرجت عن الطريق في منطقة شديدة التعرج وسقطت في هاوية عمقها حوالي 50 مترا، وكانت الحافلة تربط العاصمة ليما بمدينة لا ميرسيد في منطقة الأمازون.

يذكر أن حوادث المرور شائعة في بيرو، ويرجع ذلك غالبا إلى السرعة المفرطة والقيادة المتهورة ونقص الإشارات المرورية، ووفقا للشرطة، فقد لقي 3173 شخصا مصرعهم في حوادث طرق في البلاد خلال عام 2024.