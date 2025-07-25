حبس 9 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر على شاطئ النخيل في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس 9 أشخاص؛ لاتهامهم بالتشاجر على رمال شاطئ النخيل، بينهم مصطافين وبعض العاملين بالشاطئ.

وجاء قرار النيابة بحبس المتهمين لاستعمالهم أسلحة بيضاء، حيث وجهت لهم تهم إثارة الشغب في مكان عام، وحيازة أسلحة بيضاء، وتعريض حياة رواد الشاطئ للخطر والاعتداء البدني.

وطلبت النيابة استمرار تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، ومدها بتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، فيما استمعت لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بنشوب مشاجرة على شاطئ النخيل، بمدينة 6 أكتوبر، قرب الكيلو 21 بالعجمي.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين نشوب معركة بالشوم والأسلحة البيضاء والحجارة داخل شاطئ النخيل، وذلك بين بعض العاملين وعدد من المصطافين، وامتدت إلى خارجه، واستخدمت فيها العصي والأسلحة البيضاء وكذلك الحجارة.

وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة انتقلت من داخل الشاطئ إلى خارجه، وذلك على الممشى الموازي له، حيث استمرت لأكثر من 15 دقيقة، إلى أن توجهت قوة أمنية من قسم شرطة أول العامرية، وألقت القبض على أطراف المشاجرة.

تم التحفظ على الأسلحة المضبوطة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.