الداخلية تنفي مزاعم عن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة

نفت وزارة الداخلية، ما أثير من مزاعم عن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة في القاهرة.
وقال مصدر أمني في تصريحات أوردتها وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: «مقطع الفيديو الذى تم تداوله بعدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة مفبرك».
وأضاف: «الوثائق التي تم تداولها فى ذات الشأن لا تمت بصلة للواقع.. وتم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها وجاري اتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم».
وتابع: «يأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري».