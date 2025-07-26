الداخلية تنفي مزاعم عن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة

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نفت وزارة الداخلية، ما أثير من مزاعم عن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة في القاهرة.

وقال مصدر أمني في تصريحات أوردتها وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: «مقطع الفيديو الذى تم تداوله بعدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة مفبرك».

وأضاف: «الوثائق التي تم تداولها فى ذات الشأن لا تمت بصلة للواقع.. وتم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها وجاري اتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم».

وتابع: «يأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري».