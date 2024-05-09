بوتين: لن نسمح بوقوع صدام عالمي رغم سياسات النخب الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو لن تسمح بوقوع صدام عالمي، رغم سياسات النخب الغربية، وذلك حسبما أفاده موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته ضمن فعاليات العرض العسكري الذي انطلق في موسكو بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية، صباح اليوم.

ولفت بوتين، إلى أن «الغرب يحاول تشويه حقيقة الحرب العالمية الثانية، ويثير النزاعات والنعرات القومية حول العالم، ويسعى لتقييد مراكز التنمية السيادية».

وأضاف: «روسيا ترفض ادعاءات أي دول أو تحالفات باستثنائيتها ولن تقبل تهديدها، وقواتها الاستراتيجية على أهبة الاستعداد الدائم، وستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث صدام عالمي».

وأشار إلى أن «الاتحاد السوفيتي قاتل النازية بمفرده في السنوات الثلاث الأولى من الحرب، فيما عملت أوروبا برمّتها على دعم هتلر».

ونوه أن «الانتقام والاستهزاء بالتاريخ وتبرير النازية جزء من السياسة العامة للنخب الغربية».

وشهدت الساحة الحمراء وسط موسكو، صباح الخميس، العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية، بمشاركة آلاف العسكريين وعشرات الآليات والطائرات.

وشارك في العرض عشرات الآليات والمروحيات والطائرات الحربية على اختلاف أنواعها، بما فيها القاذفات الاستراتيجية حاملة الصواريخ والقنابل النووية.

وشارك في حضور العرض إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين، زعماء بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكوبا ولاوس وجمهورية غينيا بيساو.