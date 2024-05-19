أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن أمنياته بفوز النادي الأهلي على الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن فوز الأهلي يضمن أن يكون السوبر الإفريقي مصري بين الأحمر والزمالك.

ومازح «أديب» بقوله: «إمبارح قلت لهم عمرو أديب بينق على الأهلي»، ليرد الإعلامي: «لا ده أنا عيني باردة والله، لما أقول لك إن الأهلي هيكسب دي حاجة تضايق؟ إيه اللي يضايق في كده؟».

وأكمل «أديب»: «لو الأهلي مكسبش دي تبقى مشكلة يا راجل، الأهلي على أرضه وفي بيته وبين جمهوره وروح الفانلة الحمرا وحظ النادي الأهلي، كل دول يتعملوا ميكس ويتحطوا في كأس والأهلي ميكسبش.. قول لا إله إلا الله يا آخي». وعلق الفنان على قول الإعلامي، مضيفًا: «اسكت يا عمرو لحسن تحصل حاجة وحشة»، ليتابع «أديب»: «وأنا مالي هو أنا اللي بلعب، دي حاجة بتاعت ربنا، لكن إن شاء الله يكسبوا يعني».

وبقول «عبدالله» إن زوج ابنته «أهلاوي متعصب»، أضاف «أديب»: «اتصرف في موضوع جوز بنتك ده ممكن تخلص منه بهدوء يعني». ونوه الفنان بأن أزواج بناته الاثنين من مشجعي النادي الأهلي، وتوجه بسؤال إلى الإعلامي: «فاضل واحدة أعمل إيه لو حد أتقدم لها؟»، ومازحه «أديب»: «أنا عندي لها عريس زملكاوي جاهز».