حسين لبيب: الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم

رفع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، مستوى التحدي بعد التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشددً على أن الفريق قادر على التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بغض النظر عن المنافسين الأخرين.

الزمالك هزم نهضة بركان المغربي 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليحسم لقب البطولة مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الديار، بعد الخسارة في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 2-1 بالمغرب.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تن»: «الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم والبطولة ما زالت في الملعب وسننافس حتى أخر جولة ببطولة الدوري الممتاز».

وأضاف: «من وجهة نظري أن جمهور الزمالك كلمة السر في الفوز بالكونفدرالية ومشوار الزمالك في الكونفدرالية كان مليئًا بالتحديات طوال البطولة ».

وتابع: «فخور بتهنئة الرئيس السيسي للزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية وأتمنى مزيد من البطولات ».

وأتم: «شيكابالا أسطورة كروية داخل وخارج الملعب وله دور مع زملائه في فريق الزمالك».

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد موسم 2018-2019، والتي حسمها على حساب نفس الفريق المغربي.