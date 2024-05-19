أحيا رياض قصري، نجل الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ذكرى والدته، واصفا يوم 17 مايو، ‏الذي يوافق ذكرى رحيلها؛ بأنه يوم «مؤلم لا ينساه»، مؤكدا أن ذكرى والدته حاضرة معه دائمًا ‏حينما يستمع إلى أغانيها كل يوم ويتذكر مواقفها الجميلة‎.‎

وتحدث خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، عن ‏طفولته التي قضاها في مصر برفقة والدته لفترة طويلة، لافتا أنه تعرف خلالها على كبار نجوم ‏الفن العربي، ومن بينهم بليغ حمدي وسيد مكاوي، والموسيقار محمد عبد الوهاب الذي وصفه بـ ‏‏«الأسطورة» و «أكثر إنسان أبهره بشخصيته وهيبته وكلامه وفنه».‏

وتحدث عن أسباب عدم حبه لـ بليغ حمدي، قائلا: «لا أنكر عبقريته الفنية، لكن كنت طفلا عندي ‏‏10 سنوات وفجأة أمي تتطلق وتتزوج هذا ‏الرجل، وكان في تركيبة عقلي أنه السبب الذي جعل ‏والدتي تبتعد». ‏ ‏

وحول إصدار أغنية «أيام» لوالدته بعد رحيلها، قال إن هذه الأغنية كانت مسجلة منذ فترة، ‏مضيفا: «أنا وعدت والدتي بتصويرها فيديو كليب.. لكنها رحلت في بداية التصوير». ‏

ونفى وجود أي أغاني أخرى غير مسجلة لوالدته لم يتم بعد إصدارها، قائلا: «أي أغنية لم ترغب ‏هي في نشرها، من أنا لأكسر كلمتها حتى بعد أن رحلت»، لافتا إلى تشجيع الفنانة وردة خلال ‏حياتها لنادي الزمالك.‏