أحيا رياض قصري، نجل الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ذكرى والدته، واصفا يوم 17 مايو، الذي يوافق ذكرى رحيلها؛ بأنه يوم «مؤلم لا ينساه»، مؤكدا أن ذكرى والدته حاضرة معه دائمًا حينما يستمع إلى أغانيها كل يوم ويتذكر مواقفها الجميلة.
وتحدث خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، عن طفولته التي قضاها في مصر برفقة والدته لفترة طويلة، لافتا أنه تعرف خلالها على كبار نجوم الفن العربي، ومن بينهم بليغ حمدي وسيد مكاوي، والموسيقار محمد عبد الوهاب الذي وصفه بـ «الأسطورة» و «أكثر إنسان أبهره بشخصيته وهيبته وكلامه وفنه».
وتحدث عن أسباب عدم حبه لـ بليغ حمدي، قائلا: «لا أنكر عبقريته الفنية، لكن كنت طفلا عندي 10 سنوات وفجأة أمي تتطلق وتتزوج هذا الرجل، وكان في تركيبة عقلي أنه السبب الذي جعل والدتي تبتعد».
وحول إصدار أغنية «أيام» لوالدته بعد رحيلها، قال إن هذه الأغنية كانت مسجلة منذ فترة، مضيفا: «أنا وعدت والدتي بتصويرها فيديو كليب.. لكنها رحلت في بداية التصوير».
ونفى وجود أي أغاني أخرى غير مسجلة لوالدته لم يتم بعد إصدارها، قائلا: «أي أغنية لم ترغب هي في نشرها، من أنا لأكسر كلمتها حتى بعد أن رحلت»، لافتا إلى تشجيع الفنانة وردة خلال حياتها لنادي الزمالك.