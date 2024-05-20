طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد حمدي

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حجم إصابة أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك هزم نهضة بركان المغربي 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليحسم لقب البطولة مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الديار، بعد الخسارة في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 2-1 بالمغرب.

وقال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أحمد حمدي تعرض لإصابة بكدمة في الركبة، وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة».

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد موسم 2018-2019، والتي حسمها على حساب نفس الفريق المغربي.