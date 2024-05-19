خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي

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كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة علي معلول، نجم الفريق في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق»:" أن غالبية الكلام الذي يقال عن تشخيص إصابة علي معلول يدور حول إصابته في وتر أكيلس، بناء على كلام اللاعب عن شعوره بالألم ومع طبيب الفريق".

أضاف المصدر:" إصابة معلول في وتر أكيلس، لازالت قائمة لكنها ليست مؤكدة، وليست معروف حجمها".

أكد المصدر:" لم يجري معلول أي آشعة على مكان الإصابة، ولم يغادر البعثة مطلقا".

أشار:" معلول عائد الآن مع بعثة الأهلي من تونس، وسيجري آشعة رنين فور الوصول، لتحديد إصابته بشكل قاطع".

أكمل:" من الوارد أن تكون الإصابة في أكيلس، ووارد أن تكون إصابة آخرى".

وكان علي معلول خرج مصابا في كاحل القدم بعد مرور سبع دقائق فقط ليشارك مكانه كريم فؤاد.

واكتفى الأهلي بتعادل سلبي أمام الترجي في رادس خلال مباراة أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويتجدد اللقاء إيابا بين الفريقين على ستاد القاهرة.