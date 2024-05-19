الرئيس السيسي يهنئ الزمالك: أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، نادي الزمالك بمناسبة تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه بهدف مقابل لا شيء، على ضيفه نهضة بركان.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق».

أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير الزمالك و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل ، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 19, 2024

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه بهدف مقابل لا شيء، على ضيفه نهضة بركان؛ ليتفوق بفارق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض، بعد خسارته 2-1 ذهابا في المغرب.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك في الدقيقة 23 بعد تمريرة من أحمد سيد (زيزو).

وحقق الزمالك اللقب للمرة الثانية بعد 2019، حين فاز بركلات الترجيح على نهضة بركان أيضا.