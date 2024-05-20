مجلس الوزراء الإيراني يعقد جلسة طارئة في أعقاب تحطم طائرة الرئيس

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عقد مجلس الوزراء الإيراني جلسة طارئة على ضوء حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الحسين أمير عبد اللهيان، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام يوم الأحد.

وترأس محمد مخبر، النائب الأول للرئيس، الإجتماع في وقت متأخر من الليل، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشرع مخبر في تنفيذ المزيد من الإجراءات من أجل عملية الإنقاذ. ووفقا للبروتوكول، فإن مخبر سوف يكون رئيس البلاد في حال وفاة رئيسي.

واستمر عمال الانقاذ في البحث سيرا على الأقدام بعد حلول الظلام في الموقع المحتمل لحادث المروحية، في ظروف طقس سيئة.

ويشارك في عمليات البحث عن طاقم المروحية ما أجماليه 65 فريق إنقاذ، بما في ذلك القوات المسلحة الإيرانية.

ووفقا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية ، فإنه قد تم تحديد موقع الحادث.

وطلبت الحكومة الإيرانية خدمات إنقاذ من جارتها تركيا للمساعدة في البحث. وعرضت تركيا وروسيا تقديم المساعدة.

وطلبت إيران تحديدا مروحيات مزودة بمعدات رؤية ليلية.

وفي الوقت ذاته ، وصلت أيضا وحدات إنقاذ جبلية خاصة في الأقليم الذي وقع به الحادث، وفقا لوكالة إرنا.

وتعرضت مروحية الرئيس الإيراني لما يطلق عليه " هبوط صعب" يوم الأحد في شمالي غربي البلاد في أعقاب لقاء بين رئيسي ورئيس أذربيجان المجاورة إلهام علييف.