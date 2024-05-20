وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد

ضطرت طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى القيام بهبوط اضطراري في غرب البلاد ، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

كانت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء قد أفادت في وقت سابق بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكانت طائرة رئيسي بين 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

ولم يكن من الواضح في البداية ما إذا كان رئيسي قد أصيب في الحادث.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن "هبوط صعب" والبعض الآخر عن "تحطم".

ولا توجد معلومات دقيقة عن الوضع على الأرض. وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإصابة الرئيس ووزير الخارجية.

وواصل عمال الإنقاذ اليوم الأحد البحث سيرا على الأقدام عن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وأعاق الظلام والأمطار عملية البحث، وفقا لما ذكره مراسل للتلفزيون الحكومي مساء الأحد. وأضاف أنه لا يمكن الوصول إلى الطريق الموحل البعيد من خلال الطرق البرية، مما يجبر فرق الإنقاذ على المضي قدما سيرا على الأقدام.



ووجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد، وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي بالمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمالي إيران.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية في بيان صحفي أن "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجه وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي وباقي الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمالي إيران" .

ومن جانبها، قالت الإمارات إنها "تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن الحادث المؤسف الذي وقع للطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، وعددا من المسؤولين

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها تتابع بقلق الأنباء المتواترة بشأن الطائرة المروحية المقلة للرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنها إذ تعرِب عن تمنيات دولة الكويت بسلامة الرئيس الإيراني والوفد المرافق لتؤكد وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق.

وقالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إنه تم تفعيل الخطوات اللازمة لتأمين كافة أنواع الدعم لجهود البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادث مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ولم تقدم المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، التي رافقت بايدن على متن طائرة الرئاسة اليوم الأحد، أي تفاصيل أخرى، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وفي الاتحاد الأوروبي ، يتم مراقبة الوضع عن كثب.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "نتابع عن كثب أنباء تفيد بأن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية أضطرت إلى الهبوط بشكل غير متوقع".

وأضاف ميشيل أن حالة السياسيين الإيرانيين "لم تتضح بعد".

وأضاف : "جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركائه، نراقب الوضع عن كثب".