محمد شحاتة: الزمالك استحق التتويج بالكونفدرالية

أكد محمد شحاتة، متوسط ميدان نادي الزمالك، أن الفريق استحق الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

الزمالك هزم نهضة بركان المغربي 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليحسم لقب البطولة مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الديار، بعد الخسارة في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 2-1 بالمغرب.

وقال محمد شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تن»: «سعيد بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك ومن وجهة نظري أن جمهور الزمالك كلمة السر في التتويج بالكونفدرالية»

وأضاف: «الحمد لله ربنا قدرنا نسعد جماهير نادي الزمالك التي حضرت إلى ستاد القاهرة الدولي ونفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية».

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد موسم 2018-2019، والتي حسمها على حساب نفس الفريق المغربي.