تعليق الإنتاج في مصنع كبير للصلب في إيران بعد استهدافه

أعلنت شركة «فولاذ خوزستان» في الأهواز جنوب غرب إيران توقف خطوط إنتاج الصلب التابعة لها، وذلك في أعقاب الهجمات التي استهدفت يوم الجمعة، مصانع «الإحياء 2»، و«ميغامدول زمزم 3»، ومنشأة صناعة الفولاذ.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم السبت، أكدت الشركة في بيانها، بذل الجهود كافة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وقالت وسائل إعلام إيرانية أمس، إن ضربات أمريكية إسرائيلية استهدفت سلسلة منشآت صناعية وحسّاسة في إيران، من بينها مصانع للفولاذ والأسمنت ومنشآت مرتبطة بالبرنامج النووي، في تصعيد نوعي من حيث طبيعة الأهداف منذ بدء المواجهة الأخيرة.

وسرعان ما هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد بالمثل على تلك الهجمات، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران ستفرض ثمنا باهظا على «الجرائم الإسرائيلية».

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن مصنعا لإنتاج «الكعكة الصفراء» في أردكان بمحافظة يزد تعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي، مؤكدة أن التحقيقات الأولية أظهرت عدم وقوع أي تسرب إشعاعي.

وذكرت الهيئة أن «الكعكة الصفراء» هي مسحوق مركّز من اليورانيوم يُحوَّل لاحقا إلى مركبات كيميائية تُستخدم في عمليات التخصيب أو تصنيع الوقود النووي، مشددة على أن الحادث لم يشكل خطرا على السكان أو المناطق المحيطة.

وأفاد مسئول في محافظة فارس بمقتل عاملين وإصابة اثنين آخرين جراء غارة أمريكية إسرائيلية استهدفت مصنع فيروز آباد للأسمنت.

كما أعلن نائب محافظ أصفهان لشئون الأمن والنظام العام أن الهجوم الذي وصفه بالأمريكي الصهيوني على مصنع مباركة للصلب في أصفهان بعد ظهر أمس، أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.