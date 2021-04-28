 استئناف الرحلات الدولية في مطار الريان الدولي بحضرموت - بوابة الشروق
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استئناف الرحلات الدولية في مطار الريان الدولي بحضرموت

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 12:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أبريل 2021 - 12:24 م
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية، عن استئناف الرحلات الدولية في مطار الريان الدولي بحضرموت ابتداء من خلال تسير رحلات جوية من مطار الريان إلى مطار جدة في السعودية اعتبارا من 7 مايو القادم، وذلك بعد أسابيع من استئناف تشغيل المطار وعقب سنوات من توقفه.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، السعي إلى فتح مزيد من الوجهات الدولية من المطار خلال الفترة القادمة، وتقديمها كافة التسهيلات المطلوبة لأي شركات ترغب في التشغيل لأي مطار من مطارات الجمهورية اليمنية وبما لا يتعارض مع أنظمة وقوانين الطيران المدني.

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