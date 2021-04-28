تراجع أرباح أمجن الأمريكية للمستحضرات الدوائية

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أعلنت شركة أمجن الأمريكية للمستحضرات الدوائية اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن صافي أرباح الربع الأول المعدلة بلغ 65ر1 مليون دولار بما يعادل 83ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 83ر1 مليون دولار بما يعادل 07ر3 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 15ر2 مليار دولار بما يعادل 70ر3 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 2ر4% سنويا إلى 90ر5 مليار دولار مقابل 16ر6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.