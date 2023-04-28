 فيديو.. منة فضالي: أنا متآمرة على نفسي واللي شايفاه صح بيطلع غلط - بوابة الشروق
الجمعة 28 أبريل 2023 11:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. منة فضالي: أنا متآمرة على نفسي واللي شايفاه صح بيطلع غلط


نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 11:15 م
كشفت الفنانة منة فضالي كواليس مسلسل جعفر العمدة، والذي عُرض خلال الماراثون الرمضاني 2023، معلقة: هالة صدقي شبه الأطفال فعلا، وأغلب الشغل معاها بيخليني أضحك على طول.

وقالت في لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة: أنا شخصية عندية جدا، وبكون متآمرة على نفسي طول الوقت، وعندي قناعة إن اللي شايفاه صح بيطلع غلط، لكنها مجازفة فيها جرأة، حتى لو هخسر.

وأشارت منة فضالي إلى أن فريق عمل جعفر العمدة كان متخيل النجاح للعمل، ومحمد رمضان ممثل رهيب وشاطر وثقيل ومالوش حدود وعنده اكتفاء ذاتي.

وأضافت: كل شوية أصحابي يسألوني عن كواليس الحلقات الجديدة، المسلسل وقفلته التشويقية مهمة جدا.



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك