كشفت الفنانة منة فضالي كواليس مسلسل جعفر العمدة، والذي عُرض خلال الماراثون الرمضاني 2023، معلقة: هالة صدقي شبه الأطفال فعلا، وأغلب الشغل معاها بيخليني أضحك على طول.



وقالت في لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة: أنا شخصية عندية جدا، وبكون متآمرة على نفسي طول الوقت، وعندي قناعة إن اللي شايفاه صح بيطلع غلط، لكنها مجازفة فيها جرأة، حتى لو هخسر.



وأشارت منة فضالي إلى أن فريق عمل جعفر العمدة كان متخيل النجاح للعمل، ومحمد رمضان ممثل رهيب وشاطر وثقيل ومالوش حدود وعنده اكتفاء ذاتي.



وأضافت: كل شوية أصحابي يسألوني عن كواليس الحلقات الجديدة، المسلسل وقفلته التشويقية مهمة جدا.





