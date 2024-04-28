رئيس الوزراء الباكستاني ووزراء سعوديون يناقشون آفاق الاستثمار والتجارة في باكستان

عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، اجتماعات منفصلة مع كل من وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف، وناقشوا الأمور ذات الاهتمام المشترك.

نقلت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان للأنباء عن وزير الاستثمار السعودي وصفه، خلال الاجتماع، لرئيس الوزراء بأنه "رئيس وزراء أفعال، ونحن جميعا على دراية بأدائكم وسرعة العمل."

وقال إن رئيس الوزراء الباكستانى يمضي قدما في مهمة دفع التقدم في باكستان وأن الباكستانيين جميعا معه.

وأضاف: "مهمتكم هي مهمتنا". ونقلت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان عن وزير المالية السعودي قوله، إن وفدا من المستثمرين السعوديين سيزور باكستان قريبا، وتحظى باكستان بالأولوية بالنسبة لاستثمارات رجال الأعمال السعوديين، وستواصل السعودية التعاون الكامل مع باكستان في مجالات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

وأضاف أن الباكستانيين في الماضي لعبوا دورا بارزا في تقدم السعودية في مختلف المجالات.