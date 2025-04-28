قدّم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تبرعًا بمبلغ مليار ريال - على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، يأتي ذلك في إطار ما يوليه ولي العهد من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المُبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة.

ووجّه ولي العهد بأن يتم إنجاز المشروعات السكنية المُخصصة في التبرع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، وأن يتم تنفيذها على يد شركات وطنية.

كما وجه برفع تقارير شهرية عن سير العمل في التمليك، وذلك حرصًا منه على تسليم الوحدات السكنية كافة خلال عام واحد فقط.

ووفقًا لـ«واس»، يأتي التبرع انطلاقًا من حرص ولي العهد على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وامتدادًا لاهتمامه البالغ بملف الإسكان بشكل عام، ومشاريع الإسكان الموجهة لإسكان الأسر المستحقة بوجه خاص؛ لما لذلك من دور وأثر كبيرين في الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر والنهوض بأفرادها تنمويًا.